Carros e caminhões são arrastados por deslizamento de terra no PR; bombeiros fazem buscas

Motoristas e passageiros de dez carros e cinco caminhões estão desaparecidos após um deslizamento de terra, causado por uma forte chuva, atingir os veículos na BR-376, altura da cidade de Guaratuba (PR), na noite dessa segunda-feira, 28.

O Corpo de Bombeiros do Paraná está fazendo buscas na região, mas a chuva que ainda cai atrapalha o trabalho de resgate.

Que tragédia na BR-376! Inúmeros carros e caminhões foram soterrados por um deslizamento na altura da cidade de Guaratuba, no Paraná. As equipes de resgate tiveram que interromper as buscas por conta da chuva forte no local. Vídeos antes do acidente 👇🏾 pic.twitter.com/9NWJy8osXP — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) November 29, 2022

Segundo informações da RPC Curitiba, um corpo foi encontrado ainda na noite de segunda-feira. Ainda não se sabe o número exato de desaparecidos.

Autoridades disseram que foram dois deslizamentos de terra registrados na região: um às 15h30 de segunda-feira e outro às 19h, que atingiu os carros e caminhões.

Por causa da instabilidade do local e também para permitir o trabalho dos bombeiros, a BR-376 está bloqueada na ligação do Paraná e Santa Catarina.