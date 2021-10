Carro fica destruído após acidente na Torquato Tapajós; veja vídeo

Na noite do último sábado (16), um motorista que não teve a identidade revelada, destruiu o seu carro após uma colisão com uma passarela na Avenida Torquato Tapajós.

Ele teria atingido o pilar de sustentação da mesma e pelas condições em que o carro foi encontrado não é descartada a alta velocidade no momento da batida.

A região onde ocorreu o acidente costumeiramente observa a imprudência causar batidas fortes na região, em sua maioria ligada a velocidade acima do permitido na via.

O carro teve perda total. O estado de saúde do condutor não foi revelado. Na manhã deste domingo o carro já havia sido removido do local e as causas do acidente agora serão investigadas.

As informações são do D24am.

