Carro é encontrado com dois mortos e um ferido, no Novo Aleixo

MANAUS – Dois homens foram encontrados mortos e um ferido dentro de um veículo modelo Ford Ka de cor branca e placa QZB-6J68. O carro com as vítimas foi localizado por volta das 18h, na rua Cachoeira do Niágara, Colônia Japonesa, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. A polícia identificou uma das vítimas como sendo Jarson dos Santos Pinheiro, de 29 anos, já a outra vítima segue sem identificação.

As três vítimas estavam com mãos e pés amarradas. Um deles possui a imagem de uma coroa tatuada na perna e um dragão nas costas. Após o acontecimento, o sobrevivente identificado como Philip Araújo Pinheiro, 27, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste. Segundo a polícia, ele é acadêmico de Gestão da Universidade Nilton Lins.

Há residências próximas ao local onde o veículo com as vítimas foi encontrado, no entanto, moradores do local disseram não ter ouvido barulhos de disparos de arma de fogo. Há a suspeita de que o crime tenha acontecido em outro local, e que na verdade o carro foi apenas abandonado depois.

Policiais militares e civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estão no local. Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica já periciaram os corpos e agora realizam a perícia no veículo.

ACRÍTICA

Comentarios