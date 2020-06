Carro desgovernado invade casas no Morro da Liberdade

Um motorista perdeu o controle do veículo e caiu entre duas casas de madeira, por volta das três horas da manhã deste sábado (6), na Rua Dona Mimi, localizada no bairro Morro da Liberdade (Zona Sul de Manaus). Segundo testemunhas, duas pessoas estavam nas casas, mas não foram atingidas.

As informações apontam que três pessoas, aparentemente embriagadas, estavam dentro do veículo no momento do acidente, mas duas fugiram e apenas o condutor permaneceu, onde foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com machucados em uma das pernas e nos braços.

De acordo com as testemunhas, o acidente aconteceu em uma curva e, na condução em velocidade, o motorista pode ter perdido o controle do carro. Após ser atendido pela equipe do Samu, o suposto proprietário do veículo se comprometeu a assumir o prejuízo material das casas atingidas no acidente.

Um cachorro, que pode ter provocado a mudança de direção durante a descida na curva, ficou debaixo do veículo e acabou morrendo. Após a chegada da guarnição da Polícia Militar, um carro-guincho foi acionado para realizar a retirada do carro do local e o motorista foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

*Reportagem: Daniel Boechat/Em Tempo

