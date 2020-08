Carro desgovernado atinge oito pessoas na Mário Ypiranga

Morreu umas das 8 pessoas vítimas de atropelamento nesta quinta-feira (13), na avenida Mário Ypiranga, no acesso à avenida Djalma Batista, zona Centro-sul da cidade, nas imediações do Dnit, no qual um veículo invadiu a parada de ônibus, atingindo pessoas que lá estavam. A vítima foi uma mulher, identificada como Cleomara das Neves Alencar.

Os outros atendidos e socorridos foram identificados como Deusdete Peres de Souza, 40; Ana Alice Ferreira Vieira; José Andrade Silva que teriam ido para o Hospital 28 de Agosto; e Carlos André França Silva, 24; e José Eduardo de Moura Barbosa, 22, condutor do veículo, que foram para o Hospital João Lúcio.

Carlos André seria uma das outras vítimas graves do atropelamento. De acordo com a polícia, a mulher morreu minutos após ter dado entrada no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. Ela estava em estado gravíssimo após o acidente.

O motorista foi identificado José Eduardo de Moura Barbosa, 22. Ele não possuía habilitação e dirigia um Gol prata, que estava com licenciamento em atraso desde o ano de 2015.

Após atropelar as pessoas, o veículo só parou quando bateu contra um poste. José Eduardo também teria sofrido escoriações e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo levado para Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

A polícia aguarda o motorista receber alta médica para conduzi-ló até a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) para os procedimentos cabíveis.

Foram enviadas oito ambulâncias do Samu para o atendimento inicial. Ao todo, seis pessoas foram atendidas no local: três foram levadas para HPS 28 de Agosto, sendo duas em estado grave. Os outros três pacientes, incluindo o motorista, causador do acidente, foram removidos para o HPS João Lúcio, na zona Leste.

FONTE: PMS

