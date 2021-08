Carro descontrolado cai de barranco na Avenida Rodrigo Otávio

Um motorista, de identidade não identificada, perdeu o controle do veículo e caiu de um barranco na manhã desta segunda-feira (9), o acidente aconteceu na Rua 41, Conjunto 31 de março do bairro Japim, zona sul de Manaus. De acordo com informações o acidente aconteceu por volta das 6h desta segunda-feira. Um carro de modelo corola, cor prata e placa não identificada, passava pela rua, que dá acesso à Avenida Rodrigo Otávio. O motorista perdeu o controle do veículo atingindo a barreira de contenção do local.

Testemunhas disseram que o ocupante do carro, um militar, de identidade não informada estava sozinho no momento do acidente, ele teve apenas escoriações e foi levado consciente por um amigo ao Hospital Militar da Capital.

O carro foi removido por volta das 7h por um carro guincho. O trânsito na Avenida Rodrigo Otávio ficou interditado no momento. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) esteve no local para normalizar o fluxo de veículos da área.

FONTE: D24AM

