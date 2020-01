Carro ‘decola’ na direção de precipício e cai no mar

Uma câmera de segurança num veículo que passava pela Highway 1, na altura de San Mateo (Califórnia, EUA), flagrou o momento em que um SUV “decolou” na direção de um precipício e caiu no Oceano Pacífico.

Nas imagens, o SUV, que seguia por uma curva, não pareceu diminuir a velocidade em momento algum, até desaparecer. O acidente aconteceu na última segunda-feira (30/12).

Equipes de emergência foram ao local e vasculharam o mar, com profundidade de 12 metros, mas não acharam o carro e o motorista e outros possíveis ocupantes do SUV.

As péssimas condições do mar, com risco de ondas de até 7 metros, suspenderam as buscas na quinta-feira (2/1), contou a emissora KTLA.

