Carro de secretário do Rio é roubado durante reunião com moradores

Membros da equipe do secretário municipal de Meio Ambiente do Rio, Eduardo Cavaliere, foram assaltados por volta das 14h40 deste sábado, na Rua Enaldo dos Santos, em Cavalcanti, Zona Norte do Rio. Homens armados renderam o motorista do secretário, que no momento do ocorrido estava em reunião com moradores da região, e levaram o veículo blindado do secretário. O carro estava sem a logo da Prefeitura e dentro dele haviam coletes verdes e roupas de Cavaliere.

Imagens de câmeras de segurança da rua flagraram o momento do assalto. Nas cenas, é possível ver que os assaltantes abordaram dois motoristas da equipe do secretário e, em seguida, levam o carro blindado. Eles ainda revistam os motoristas para encontrar mais pertences. Toda a ação durou menos de dois minutos.

Veja o vídeo: