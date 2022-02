Carreta Vacina Amazonas aplica mais de 1,3 mil doses na região metropolitana

Desde que começou a percorrer os municípios da Região Metropolitana de Manaus, a Carreta Vacina Amazonas já aplicou mais de 1,3 mil doses da vacina contra a Covid-19. Nesta terça-feira (22), a unidade móvel encerrou as atividades em Iranduba (distante 27 quilômetros da capital), com mais de 500 doses aplicadas.

Os municípios de Manacapuru e Novo Airão receberam a carreta Vacina Amazonas na semana passada, quando foram imunizadas 822 pessoas na unidade. Ao todo, mais de 26 mil doses já foram aplicadas na Carreta Vacina Amazonas, desde que a ação foi lançada pelo Governo do Estado. Foram 25.250 doses em diversos bairros da capital Manaus e 1.327 nos municípios da região metropolitana.

“A carreta foi um sucesso em Manacapuru, Novo Airão e Iranduba. Muitos amazonenses puderam colocar o seu ciclo vacinal em dia e, agora, a carreta vai seguir para o distrito do Cacau Pirêra, onde a população também poderá aproveitar para se imunizar, a partir de quinta-feira (24/02)”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad.

A vacinação na unidade móvel é destinada às pessoas com 12 anos ou mais, os menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Ação itinerante

A carreta é uma das estratégias do Governo do Amazonas para a intensificação da vacinação contra a Covid-19, com o objetivo de garantir que um número maior de pessoas possa ter acesso ao imunizante. A unidade móvel disponibiliza a aplicação das 1ª, 2ª e 3ª doses, além da 4ª dose, para as pessoas com alto grau de imunossupressão, que receberam a terceira dose há, pelo menos, quatro meses.

Documentação

Para receber a dose de reforço, é necessário apresentar a carteira de vacinação, documento de identificação original com foto ou certidão de nascimento (se menor de 17 anos) e CPF.

Para a aplicação da 4ª dose, os documentos necessários são: carteira de vacinação, documento de identificação com foto, CPF, e laudo médico ou outro documento que comprove a condição – original e cópia, que ficará retida para controle.