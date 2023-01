Carreta tomba na BR-174 e interrompe trânsito no local

PRESIDENTE FIGUEIREDO — Na manhã de segunda-feira (9), uma carreta tombou na BR-174 após forte temporal. Por conta disso, a via que liga Manaus-Boa Vista ficou totalmente bloqueada, ocasionando um enorme congestionamento no local.

Segundo testemunhas, a carreta tombou na altura do KM 163, no município de Presidente Figueiredo, tendo jogado toda a carga na via. O condutor da carreta teria tentado subir a ladeira, mas devido à pista molhada, o veículo não encontrou aderência e acabou retornando e tombando.