Carreta do Homem intensifica atendimentos neste sábado em Manaus

Com o objetivo de intensificar o rastreio do câncer de próstata, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) realiza atendimentos na Carreta do Homem, neste sábado (27), com a oferta dos exames de toque retal e de Antígeno Prostático Específico (PSA) no Centro de Convivência Magdalena Arce Daou para pacientes regulados. A ação faz parte da campanha Novembro Azul.

Além da oferta de exames, a programação incluirá ações integrais à saúde do homem, como identificação de comorbidades, avaliação nutricional, orientações de saúde mental e para prática de atividade física, vacinação com a primeira e segunda doses da vacina contra covid-19 e dose de reforço, além de informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata.

*Com informações da assessoria

Comentarios