Carol Braz e Luiz Castro prestigiam I Mostra Intercultural de Moda Indígena

Os pré-candidatos ao senado, Luiz Castro e ao governo, Carol Braz, pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), participaram da I Mostra Intercultural de Moda Indígena, que colocou na passarela as roupas confeccionadas por estilistas indígenas. A apresentação contou com 32 estilistas e 37 modelos de etnias diferentes como os Tikuna, Sateré-Maué, Baré, Witoto, Guarani, Munduruku, Mura, Tariano, Kambeba, Carapanã e Kokama, neste sábado (9).

No Salão Rio Solimões, do Centro Cultural Palácio Rio Negro, a abertura foi multicultural. As apresentadoras utilizaram o português para se expressar, mas os artistas, que cantaram e dançaram, empregaram a língua do seu povo. As vestimentas assim como os adereços simbolizavam a identidade étnica de cada um.

O evento conferiu visibilidade aos artigos produzidos pelos indígenas, abrindo mercado para a venda dos produtos. “Hoje, as peças produzidas por estes estilistas estão tendo uma visibilidade imensa no Brasil e a nível internacional. Já temos até modelos que estão sendo convidados a desfilar por causa dos ensinamentos que aprenderam durante a confecção desta mostra. Estamos confiantes de que portas se abrirão para a venda destas peças”, enfatizou a curadora, Seanny Alvez.

A defensora pública e pré-candidata ao governo, Carol Braz, elogiou a ação e acredita que dela possa resultar uma permanente fonte de renda. “As estilistas e os demais envolvidos no processo estão alcançando a independência, a autonomia. Todos os profissionais estão de parabéns. Fizeram um evento que será reconhecido pelo mundo, que pode vislumbrar a qualidade das roupas produzidas por nossos povos indígenas, que poderão ganhar dinheiro com estas peças”, afirmou a pré-candidata.

O ex-deputado estadual e pré-candidato ao senado, Luiz Castro, destacou a evolução do trabalho e as conquistas. “Tem um valor especial porque trouxe toda a capacidade criadoura dos povos indígenas, principalmente, das mulheres indígenas que adquirem um protagonismo cada vez maior aqui no nosso estado e em toda a região Amazônica. Elas revelaram um novo designer, um novo estilo de moda, que com certeza vai repercutir a Amazônia a partir dessa linguagem criativa, artística”, afirmou Luiz Castro.

Os interessados em conhecer o trabalho terão uma outra oportunidade. No dia 23 de abril, no Sumaúma Park Shopping, localizado na Avenida Noel Nutels, nº 1762 – Cidade Nova, os estilistas estarão apresentando suas peças, que estarão a venda no local.

FONTE: Ascom