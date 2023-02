Carnaval na Floresta: CIF passou por sete bairros entre noite de sexta e madrugada deste sábado

MANAUS — Agentes que atuam na Central Integrada de Fiscalização (CIF) estiveram, na noite da sexta-feira (03/02), e madrugada deste sábado (04/02), em sete bairros de Manaus. A ação busca coibir irregularidades em bares e em outros estabelecimentos e evitar que “paredões” (carros com equipamentos alto-falantes) se instalem em postos de combustíveis neste mês de fevereiro, marcado pelas comemorações de Carnaval.

O secretário de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur, garantiu que os trabalhos serão intensificados durante todo o período carnavalesco, tanto em Manaus quanto no interior do Amazonas.

“Todos os dias teremos fiscalização na cidade, principalmente, nesse mês de fevereiro para evitar que a ordem pública seja prejudicada. Além das fiscalizações, intensificaremos o policiamento em todo o estado. São ações coordenadas e integradas que estão sendo planejadas e desencadeadas para que o carnaval ocorra como tem de ser, com segurança”, garantiu o secretário.

CIFs

As CIFs são realizadas de forma integrada por órgãos do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Manaus (PMM), e coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva de Gestão e Planejamento Integrado (Seagi). As ações foram reiniciadas na quinta-feira (02/02).

Entre a noite da sexta-feira e madrugada deste sábado, foram fiscalizados 12 estabelecimentos, localizados nos bairros Centro, na zona sul; Dom Pedro, Alvorada e Redenção, na zona centro-oeste; Lírio do Vale e Tarumã, na zona oeste; e Flores, na zona centro-sul. Nos bares e postos de combustíveis não foi encontrada nenhuma irregularidade.

O tenente-coronel Marco Antônio Gama, que coordenou a CIF, na sexta-feira, explicou que os locais fiscalizados foram definidos como alvos em decorrência de denúncias. A ação buscou apurar crimes de perturbação do sossego, e consumo de bebida alcoólica e ação de “paredões” em postos de combustíveis, que são proibidos.

“Tudo isso é alvo de denúncias que foram feitas ao longo de algumas semanas, e direcionamos para esses focos. Atuamos na região central, depois para área oeste e finalizamos na avenida Nilton Lins. Foram 12 pontos de vistorias realizadas. Não foi constatada nenhuma irregularidade, mas as fiscalizações vão continuar”, informou o tenente-coronel.

Efetivo

A CIF contou com um efetivo integrando, composto por servidores do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Manaus (PMM). Entre os integrantes estavam servidores das Forças de Segurança, entre Polícia Militar (PMAM), Polícia Civil (PC-AM), Corpo de Bombeiros (CBMAM), Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e a Secretária de Estado de Assistência Social (Seas), entre outras.