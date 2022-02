Carnaval adia saques de FGTS, aposentadoria do INSS e seguro-desemprego

A Caixa Econômica Federal informou que o feriado bancário de Carnaval interrompeu os pagamentos do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e do seguro-desemprego. O calendário de pagamentos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) também sofre interrupção no Carnaval, nas datas em que não há expediente bancário.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as agências bancárias de todo o país ficarão fechadas nesta segunda-feira (28 de fevereiro) e terça-feira (1º de março), sem expediente. O funcionamento volta ao normal na Quarta-feira de Cinzas (2 de março), a partir do meio-dia.

Os valores do FGTS e do seguro-desemprego serão liberados na Quarta-Feira de Cinzas (2). No caso do INSS, parte dos benefícios de até um salário mínimo (R$ 1.212) foi liberada entre os dias 21 e 25 de fevereiro. Com a interrupção, os depósitos serão retomados na quinta-feira (3), quando também começam os pagamentos para os segurados que recebem acima do salário mínimo. A folha de pagamentos do INSS tem 36 milhões de beneficiários em todo o país.

O saque-aniversário do FGTS será liberado a partir desta quarta-feira (2) para os trabalhadores nascidos em março. O prazo para retirada dos valores para esses beneficiários acaba em 31 de maio. O saque pode ser feito do primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador ao último dia útil do mês seguinte.

A adesão ao saque-aniversário, destinado a trabalhadores que optaram por retirar uma parte do valor total de seu FGTS anualmente, pode ser feita até o último dia útil do mês de nascimento e garante recebimento a partir do mesmo ano, mas exclui a possibilidade de saque integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa (o pagamento da multa de 40% é mantido).

A adesão ao saque anual pode ser feita no site e aplicativo do FGTS e em todos pontos de atendimento da Caixas, como agências e caixas eletrônicos.

O valor a receber varia conforme o saldo total nas contas do Fundo do trabalhador. Seguro-desemprego O seguro-desemprego voltará a ser pago na Quarta-Feira de Cinzas e varia de R$ 1.212 a R$ 2.106,08, de acordo com o salário médio anterior.

São pagas de três a cinco parcelas dos valores para profissionais demitidos sem justa causa, que receberam salários em 12 dos 18 meses anteriores à data da demissão, em caso de solicitação do benefício pela primeira vez. O auxílio é pago para pessoas físicas e jurídicas, como prestadores de serviços que recebiam vencimentos mensais.

O seguro-desemprego deve ser solicitado no portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho, de 7 a 120 dias após a dispensa, para trabalhadores que atuavam com carteira assinada, e de 7 a 90 dias, no caso de trabalhadores domésticos.

Pagamentos do INSS Nesta quinta (3) o INSS retoma os pagamentos para segurados que ganham o salário mínimo e também inicia as liberações para quem recebe acima do piso. Os depósitos se encerram no dia 9 de março. Veja abaixo o calendário completo.

🇫​​​​​🇴​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇪​​​​​ Folhapress