Carnaval 2023: Prefeitura divulga programação de blocos e bandas para este fim de semana

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), divulga a programação de bandas e blocos de carnaval para este fim de semana, habilitadas no Edital de Carnaval 2023.

“Mais de cem bandas estão habilitadas e recebem o apoio da prefeitura com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e estruturas. São bandas e blocos organizados com o intuito de levar muita alegria e folia aos brincantes”, disse a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga.

Neste sábado, 11/2, acontece a banda carnavalesca Mauazinho na Folia na avenida Arica, praça Orlando Pimentel, zona Leste. A banda da Bica também será no mesmo dia, na rua 10 de Julho, na área central da cidade. Ainda de acordo com a programação, a banda da Difusora também acontecerá no Centro, simultaneamente, mas na avenida Eduardo Ribeiro.

A folia também ocorre no domingo, 12/2, com a banda da Paz, na rua Professora Leia Alencar, 21, Alvorada 2, zona Centro-Oeste. A Bhanda Bhaixa da Hégua, deve levar muita marchinha e samba aos foliões, neste fim de semana e acontece na rua Inocêncio de Araújo, bairro Educandos, zona Sul de Manaus. A área central também receberá atrações da banda do Ovo Azul, na rua Mestre Chico I.

A banda do MAC Naldo, será na avenida Cravina dos Poetas, Alvorada, zona Centro Oeste. O bloco do Fuchicão, também ocorre neste domingo, na rua Inocêncio de Araújo e no boulevard Rio Negro, Educandos, zona Sul. A banda do Álcool realizará a edição carnavalesca na avenida Maués, Cachoeirinha, zona Sul. A banda do Boulevard, também vai agitar o público com marchinhas e sambas no boulevard Álvaro Maia, zona Sul.

​Ainda de acordo com a programação, no domingo ocorre a banda Amigos da Vitória Régia, na rua Vitória Régia, Mauazinho, zona Leste, e também o bloquinho da Ferreira Pena, Centro.

Programação

Sábado 11/2

Banda carnavalesca Mauazinho na Folia, banda da Bica, banda da Difusora

​Domingo 12/2

Banda da Paz, Bhanda da Bhaixa da Hégua, banda do Ovo Azul, banda do Mac Naldo, bloco do Fuchicão, banda do Álcool, banda do Boulevard, Amigos da Vitória Régia, bloquinho da Ferreira Pena.