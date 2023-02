Carnaboi inicia neste sábado (25/02), no Sambódromo

MANAUS — Com dois dias de folia carnavalesca gratuita, o Carnaboi acontece neste sábado e domingo (25 e 26/02), a partir das 19h, no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus, com a abertura dos portões uma hora antes do início dos shows.

A programação conta com mais de 30 artistas dos bois Caprichoso e Garantido, que se revezam nos dois dias de Carnaboi.

O evento promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, precede o Festival Folclórico de Parintins, que será realizado nos dias 30 de junho, e 1º e 2 de julho, na Ilha Tupinambarana.

Programação:

Sábado (25/02)

19h – Show Bumbás Brilhante, Garanhão e Corre Campo

20h – Klinger Jr e Paulinho Viana

21h – P.A. Chaves e Marcia Novo

22h – Prince do Caprichoso e Fabiano Neves

23h – David Assayag, Márcia Siqueira

00h – Patrick Araújo e Marujada de Guerra

01h – Carlinhos do Boi e Carlos Batata

02h – Jr Paulain e Arlindo Neto

Domingo (26/02)

19h – Grupo Kboclos e Márcio do Boi

20h – Robson Jr e Grupo A Toada

21h – Mara Lima e Luanita Rangel

22h – Edilson Santana e Leonardo Castelo

23h – Edmundo Oran e Canto da Mata

00h – Israel Paulain e Sebastião Jr e Batucada do Garantido

01h – Tony Medeiros e Curumins da Baixa