Carlos Bolsonaro nega boato que internação foi por overdose de cocaína

O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi às redes sociais para desmentir um boato que pulverizou rapidamente sobre a sua internação no Hospital das Forças Armadas em Brasília .

De acordo com a notícia, o político teria tido uma overdose de cocaína e o motivo teria sido a pressão com a campanha de Jair Bolsonaro à reeleição.

Por meio de seu perfil oficial no Twitter, Carlos rebateu as teorias que estão sendo divulgadas e que se espalharam rapidamente entre grupos opositores do atual governo, chegando a ser trending topics na plataforma digital.

“Passei no Hospital ontem por volta de 12:00PM, conversei com os médicos sem problema algum antes ou depois, fui embora rapidamente. Após, segui meus afazeres normais diários! Quantas histórias loucas e maldosas!”, escreveu o político.

Apesar de não ser possível saber de onde partiu tal informação, um dos principais divulgadores nas redes foram o grupo Anonymous e a jornalista Patrícia Lélis.

Como divulgado anteriormente pelo IG, o vereador deu entrada sexta-feira no Hospital, que referência para atendimento médico de urgência e emergência. A informação foi confirmada por uma fonte do Palácio do Planalto, que assegurou que não se tratava de “nada grave”.

Vale lembrar que Carlos Bolsonaro está licenciado do cargo de vereador do Rio de Janeiro para se dedicar à campanha de reeleição do pai.