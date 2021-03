Carlinhos Bessa é eleito novo vice-presidente da Aleam

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) elegeu, nesta quarta-feira (24), o deputado estadual Carlinhos Bessa (PV) como novo vice-presidente da Casa para o biênio 2021-2022. O parlamentar assume a vaga deixada por Josué Neto, agora conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

Bessa foi eleito por unanimidade com 18 votos durante Sessão Plenária híbrida. Já eleito, o primeiro vice-presidente defendeu a união dos parlamentares na defesa dos interesses da população e agradeceu os votos recebidos. “Agradeço aos deputados que confiaram a mim a oportunidade de ser o primeiro vice-presidente da Aleam para este biênio. É uma grande honra. Agradeço especialmente ao presidente desta Casa, deputado estadual Roberto Cidade (PV), que sempre foi parceiro de todos na condução dos trabalhos deste parlamento. O meu mandato sempre foi pautado no compromisso com o povo e na relação justa com todos os deputados. Na qual devemos defender os interesses daqueles que nos elegeram e a independência dessa Casa em suas decisões”, destacou.

O deputado também ressaltou o trabalho desenvolvido em prol da população do interior. “Diante da oportunidade de ser o 1º vice-presidente da Aleam, quero reafirmar o meu compromisso de trabalhar com lealdade e humildade. Agradeço à minha família, ao povo de Tefé e a todos os 16.175 votos que tive para estar aqui hoje. Sou um dos primeiros representantes do município de Tefé e do Médio Solimões que assume um cargo de grande importância neste parlamento. A minha gratidão e minha emoção são eternas”, finalizou.

O novo vice-presidente da Aleam, deputado Carlinhos Bessa, também preside a Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e a Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento e Defesa dos Direitos da Pessoa com IST/HIV/AIDS e Tuberculose.

