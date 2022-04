Caravana da Páscoa chega ao fim com edição no Parque Castelhana

MANAUS, AM — Em clima de alegria, a criançada da zona sul de Manaus compareceu em peso ao Parque Castelhana, no bairro Presidente Vargas, para curtir o último dia da Caravana da Páscoa. Promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o evento reuniu programação com atividades lúdicas e apresentações culturais, como a peça “Uma Páscoa na Floresta”, da Cia. Metamorfose.

Além do Presidente Vargas, os bairros Centro, Viver Melhor e Nova Vitória também receberam a Caravana, ao longo da última semana.

A auxiliar contábil Shirlene da Silva, de 47 anos, levou a filha Ana Beatriz, 8, para ver de perto o Coelhinho da Páscoa. Ela contou que, apesar do evento iniciar somente às 16h, a filha já estava pronta desde às 14h.

“É um incentivo muito bom. Eu espero que venham outras e outras [edições] à frente, e não só falando de crianças, mas Dia das Mães e todas as comemorações que possam nos proporcionar”, disse Shirlene.

Ana Beatriz, que se vestiu a caráter para o evento, estava ansiosa para participar das brincadeiras e conhecer o grande astro da data. “Estou achando bem bonito”, elogiou a pequena.

A autônoma Marina Gonçalves, 26, também levou os filhos para curtir a Caravana da Páscoa. Assim como boa parte da criançada, Bruno Iven, 4, e Ana Luiza, 10, contavam os minutos para conhecer o Coelhinho.

“Eu achei legal, sigo a página da Cultura do Amazonas no Instagram e vi que estava tendo pela zona leste. Aí, quando vi que estava tendo aqui no meu bairro, me programei e falei para os meninos que a gente vinha hoje assistir a peça. Estamos só esperando começar”, revelou Marina.

Retorno

Diretora da Cia. Metamorfose, Socorro Andrade, 48, falou sobre a felicidade de retornar aos palcos, ainda mais na Páscoa.

“A gente traz, depois dessa pandemia que o mundo inteiro passou, uma mensagem de renascimento, de recomeço. E a Páscoa é isso, é recomeço, renascimento, é vida. Então, é um momento muito propício para trazer essa mensagem para o público, para as famílias, para o acolhimento familiar”, finalizou Socorro.

Público

Ao todo, nas edições do Centro, Viver Melhor e Nova Vitória, a Caravana da Páscoa reuniu 3,3 mil pessoas.