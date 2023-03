Cara de Sapato e MC Guimê retornam ao BBB23

Cara de Sapato e MC Guimê retornaram ao BBB23 após o polêmico caso de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez que decretou a expulsão dos dois rapazes do reality show. Na noite desta terça-feira, dia 28 de março, a Rede Globo transmitiu pela primeira vez – desde as polêmicas – a vinheta do programa contendo os rostos de todos os participantes. No conteúdo, as imagens do funkeiro e do lutador de MMA foram vistos pelos telespectadores.

Como dito, trata-se da primeira exibição da vinheta completa desde as expulsões de Antônio Cara de Sapato e MC Guimê após a recepção da mexicana Dania Mendez, uma intercambista vinda do reality show La Cada de los Famosos, exibido pela TV de sua terra natal. O conteúdo mostra todos os participantes com trajetória pela casa mais vigiada do país, tanto aqueles que seguem na disputa pelo prêmio milionário a ser pago ao vencedor quanto os brothers e sister que já foram eliminados.

Na última terça-feira, marcada pela eliminação de Fred Desimpedidos, a Rede Globo optou por não exibir as imagens da vinheta. Naquele momento, a polêmica expulsão dos dois jogadores ainda era recente, inexistindo uma opinião final por parte da emissora carioca sobre incluí-los ou não na chamada.

Bruno Gaga excluído de vinheta

Em contrapartida, o atendente de farmácia Bruno Gaga continua de fora da vinheta. A Rede Globo é muito rígida contra aqueles que desistem do programa e opta por excluí-los da campanha publicitária. A título de exemplo, situação idêntica ocorreu com Tiago Abravanel, que também apertou o botão da desistência na última temporada do programa.

Por outro lado, o rosto de Bruno Gaga continua no site oficial do programa. Entretanto, a imagem do atendente de farmácia aparece em preto e branco juntamente com status de desistente, reiterando a insatisfação do canal de televisão contra aqueles que desistem por vontade própria.

fonte: ÁREA VIP