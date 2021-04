Cápsula Crew-2 da SpaceX chega à Estação Espacial Internacional

São Paulo – A cápsula Crew Dragon Endeavour da SpaceX se acoplou, neste sábado (24), à Estação Espacial Internacional (ISS), de acordo com imagens transmitidas ao vivo pela Nasa. A primeira fase da atracação teve início às 5h08 (6h08, no horário de Brasília), 424 quilômetros acima do sul do Oceano Índico.

Soft capture confirmed! At 5:08am ET (9:08 UT), Crew Dragon Endeavour arrived at the @Space_Station for the second time in its history. Next, the capture hooks will connect the spacecraft to the orbiting laboratory. pic.twitter.com/VdX8VPHeOH — NASA (@NASA) April 24, 2021

A segunda ocorreu 10 minutos depois, quando 12 ganchos foram conectados com segurança entre Endeavour e a porta da ISS. “Captura completa, bem-vinda Crew-2”, disse a comandante da ISS, a astronauta dos Estados Unidos Shannon Walker.

“Obrigado Shannon, estamos felizes por estar aqui, veremos todos vocês em alguns minutos”, respondeu o comandante do Endeavour, seu compatriota Shane Kimbrough.

O vestíbulo entre a cápsula e a estação está sendo pressurizado para que as escotilhas da Endeavour e do laboratório orbital possam ser abertas. Isso deve acontecer por volta das 7h15 (8h15, no horário de Brasília), e uma cerimônia de boas-vindas é esperada às 7h45.

A missão Crew-2 decolou da plataforma 39A no Kennedy Space Center, Flórida, antes do amanhecer de sexta-feira (23) com dois astronautas norte-americanos, um francês e um japonês.

A cápsula carrega a terceira tripulação enviada à ISS pela SpaceX, como parte do contrato multimilionário que a Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa) assinou com a empresa de Elon Musk.

Esta é a segunda viagem da Endeavour à ISS. A primeira foi com a missão Demo-2 em maio de 2020, que encerrou quase uma década de dependência dos EUA da Rússia para viajar para a ISS depois que a Nasa encerrou o programa de ônibus espaciais.

