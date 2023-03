Caprichoso é o único bumbá a realizar shows para turistas em 2023

PARINTINS — O Caprichoso é o único bumbá a realizar shows para turista nesta temporada 2023. O boi foi escolhido pela empresa Brazil Shore Excursion a fazer apresentações exclusivas para clientes norte-americanos. Nesta quarta-feira, 01 de março, dois novos espetáculos foram realizados para 900 turistas do navio Viking Sea, que lotaram o salão do Parintins Convention Center.

O show é um compacto do que é apresentado no Festival Folclórico de Parintins com itens individuais, tribos, banda, alegorias e a perfomance incrível que tornou o Caprichoso campeão do maior festival de todos os tempos. A apresentação e as toadas são feitas em português, mas também contam com momentos em inglês para ajudar no entendimento do público estrangeiro.

A temporada de transatlânticos na Amazônia iniciou em novembro de 2022. Neste mês de março Parintins tem agendado sete shows para turistas e todos serão realizados pelo boi Caprichoso. “A temporada começou bem. Graças a Deus essa temporada tem bastante navio vindo pra cá pra Amazônia e pra Parintins também. Com essa cultura aqui de Parintins a gente está fazendo essa apresentação e o feedback é completamente cem por cento. Eles (turistas) amam assistir esse show e sair daqui muito feliz”, disse o gerente de operações na Amazônia da Brazil Shore Excursions, Márcio Oliveira.

O show mobiliza cerca de 160 pessoas do azul e branco entre dançarinos, produção, músicos, artistas, apoio, coordenadores e demais setores que são remunerados pelo trabalho. A cada apresentação, o próprio município ganha com circulação de recursos financeiros.

“É muito importante, não só pra nossa cultura, para divulgação do festival, mas também por toda essa arrecadação que o município acaba tendo. Estamos muito felizes, porque os turistas saem daqui encantados e a gente consegue transmitir nossa linda cultura e percebe eles aqui alegres, empolgadas e, certamente, vão está levando para o mundo todo um pouco mais dessa nossa arte”, concluiu o coordenador do show, Edwan Oliveira.

*Com informações do Barreirinha em Destaque