Caprichoso é o campeão do 56º Festival Folclórico de Parintins

O Caprichoso é campeão do 56º Festival Folclórico de Parintins. Com o tema “O Brado do Povo Guerreiro”, o Touro Negro levou emoção ao público e conquistou o 25º título da agremiação.

A apuração ocorreu, na tarde desta segunda-feira (3), no Centro Cultural de Parintins, Bumbódromo, palco do embate entre os bumbás.

Temáticas

Em sua primeira apresentação, o Caprichoso apresentou o subtema “Ancestralidade: A Semente das Nossas Lutas”. O touro negro mergulhou nas raízes ancestrais e se afirmou como síntese das lutas, alegrias e esperanças do povo da Francesa, do Palmares, do Esconde, Cordovil e do Aninga, do aqui e do acolá.

Com o subtema “Resistência: A Força da Nossa Existência”, as conquistas e as lutas travadas pelo Touro Negro foram relembradas na segunda noite de festival.

E na terceira noite, na arena, o Caprichoso defendeu a temática “Revolução: a consagração pelo saber popular”, terceiro ato que compõe o tema “O Brado do Povo Guerreiro”.

Em todas as noites, o Caprichoso encerrou as apresentações.