Caprichoso comemora bicampeonato no Sambódromo neste sábado (8)

O boi Caprichoso, que defendeu o tema “O Brado do Povo Guerreiro” no 56° Festival Folclórico de Parintins e conquistou o bicampeonato, vai comemorar a vitória com a galera de Manaus neste sábado, dia 8 de julho, a partir das 21h, com entrada gratuita no Centro de Convenções Sambódromo, na avenida Pedro Teixeira, n° 2565, Dom Pedro.

O levantador oficial, Patrick Araújo, o apresentador, Edmundo Oran, o amo do boi, Prince do Caprichoso, e a Marujada de Guerra são atrações confirmadas.

O tripa oficial, Alexandre Azevedo; sinhazinha da fazenda, Valentina Cid; porta-estandarte, Marcela Marialva; cunhã-poranga, Marciele Albuquerque; a rainha do folclore, Cleise Simas; e o pajé, Erick Beltrão, também estarão no palco do Bar do Boi repetindo performances executadas nas três noites do Festival.

As torcidas ificiais Fab e Raça Azul, Troup Caprichoso e Corpo de Dança Caprichoso-CDC Manaus integram o elenco da Festa do bicampeão.

O presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato, afirmou que o evento é uma forma de reunir o povo Caprichoso que contribui com a apresentação do boi Negro de Parintins. “Eu prometi no lançamento do nosso álbum em Manaus que íamos fazer uma grande festa da vitória e estou aqui para cumprir e agradecer a todos que se dedicaram para que o bicampeonato acontecesse”, disse.

Rogério de Jesus, presidente do Movimento Marujada, destacou que finalizar a temporada com uma festa da vitória é a consagração do trabalho de muitas mãos. “Comemorar esse título com a galera de Manaus é um ato de agradecimento pelo comparecimento em massa durante a temporada dos Ensaios Oficiais na capital”, disse.

O evento tem apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

SERVIÇO:

Bar do Boi – Festa da Vitória

Sábado – 8 de julho – A partir das 21h

Centro de Convenções Sambódromo, na avenida Pedro Teixeira, n° 2565, Dom Pedro

Vendas de mesas: (92) 99103-6772