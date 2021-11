Capitão da PMAM, Tasso Alves é campeão brasileiro regional de wrestling, em Maceió

O atleta e capitão da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Tasso Alves, chegou novamente ao topo do pódio numa competição nacional da modalidade olímpica. No sábado (13/11), o lutador amazonense mostrou por que é um dos grandes nomes do esporte do Norte nos últimos anos e se consagrou em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro Regional de Wrestling da Região IV, em Maceió, após vencer duas lutas, não sofrendo perda de pontos.

Tasso competiu no estilo luta livre até 79kg na classe Sênior. Ele, que também tem conquistas marcantes no judô e no jiu-jitsu, atua sob a orientação do renomado técnico Anderson Alves, o “Pelado”. Satisfeito com seu desempenho, o amazonense destacou a grande evolução que vem tendo na modalidade.

“No primeiro Regional, fui vice-campeão em Manaus. No segundo, fui campeão em Goiânia. Agora, aqui em Maceió, consegui mais uma medalha de ouro, mais 90 pontos no ranking nacional. Lutei bem melhor que em Manaus e Goiânia, e consegui finalizar minhas lutas antes do final dos dois rounds, por 10 a 0 em ambas. Quero agradecer ao meu atual técnico Anderson Alves, que me ajudou bastante a adaptar meu jogo, e a todos que treinaram comigo. Foi só evolução”, reconheceu Tasso Alves.

O campeão brasileiro também assinala a preparação física e já antecipa o próximo desafio, a ser disputado na capital paulista.

“Lutei muito bem, consegui executar todas as técnicas que gosto de fazer e não cansei, então tive minha preparação física na Fit One, com o professor Steferson e a equipe dele, e deu tudo certo. A próxima etapa é o Regional de São Paulo, onde eu vou ter o confronto direto com o atleta da casa e líder do ranking”, conclui.

