Cantora Simony é diagnosticada com câncer intestinal

A cantora Simony, 45, descobriu um câncer no intestino durante um exame de rotina. Nesta quarta-feira (3), ela decidiu revelar o diagnóstico e ressaltar a importância de sempre procurar médicos para seus seguidores. “Por conta de uma íngua, fui fazer meus exames, importantíssimos, a colonoscopia que eu nem sabia que a gente precisava fazer após os 45 anos. É muito importante esse exame e é preciso fazer todo ano. Com esse exame descobri um câncer”, começou ela no vídeo em que aparece ao lado do médico Fernando Maluf.

Mãe de quatro filhos, Simony disse que está animada com o tratamento e a cura. “A gente tem que dar isso como ajudar outras pessoas a se curar, ter perspectiva. Eu estou muito forte, muito confiante, nunca entrei numa briga para não sair ganhando”, explicou a cantora que deve começar a quimioterapia em breve.

Ela ainda acrescentou que o tratamento deve durar seis meses. “Eu sou forte mesmo, estou super, super, super, com a maior animação de começar essa quimio. Quero agradecer todo mundo da Hcor, onde vou me tratar por seis meses”, contou Simony que ainda pediu para Fernando Maluf tranquilizar a família, os fãs e amigos.

“Tenho privilégio de poder fazer parte dessa equipe, que vai ajudar uma das minhas ídolas, sou fã dela de carteirinha desde a época do Balão Mágico. E sou fã dela agora depois de conhecê-la em outra situação. Ela é humilde, grata, cativou todo mundo no hospital. Essa é uma situação que tem tratamento, envolve quimio e também radioterapia.O tratamento vai ser de alguns meses e a gente tem esperança muito grande que essa princesa vai ter uma história feliz, para ela, família e todos os fãs, além da equipe médica”, finalizou Fernando Maluf.

👉 Com informações do Folhapress