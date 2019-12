Cantora de forró morre após passar mal em show

TERESINA – A cantora e compositora Andreia Ribeiro, de 34 anos, morreu na manhã deste domingo (29/12), vítima de Acidente Vascular Celebral (AVC), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

Na noite de sábado (28/12), segundo relato do vice-prefeito da cidade de José de Freitas, Norte do Piauí, Antônio Abreu, a artista havia tirado uma foto que iria ser mandada para a mãe dela. Começou a cantar uma música quando desmaiou e bateu com a cabeça durante apresentação na praça central daquele município.

Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora do Livramento, mas foi transferida para capital em estado grave de saúde.

Andreia era ex-vocalista da banda Toda Boa, e atualmente seguia carreira solo. Ela é natural de São Paulo, mas morava em Teresina com o esposo, produtor e músico Laércio Cardoso.