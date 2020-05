Cantor sertanejo infarta e morre após live

Na noite de segunda-feira (5), o cantor Anildo Ribeiro Morais, conhecido como Serraninho, da dupla Fred e Flavio, sofreu um infarto fulminante poucas horas depois de se apresentar ao vivo no Facebook. Ele não resistiu. O sertanejo morava em Ponte Serrada, Santa Catarina. O anúncio foi feito através da rede social:

“Boa noite pessoal, sou ADM da página da dupla, veio por meio deste avisar a todos os amigos e colegas do falecimento do nosso querido Fred, conhecido por a grande maioria ainda como Serraninho em uma dupla do passado. Fred teve um infarto fulminante e não resistiu. Ainda não estamos acreditando que isso está acontecendo estamos todos de luto,Fred era uma pessoa incrível de coração enorme,não há palavras para descreve-lo , foi o cara que eu e meus irmãos tivemos a HONRA de chamar de PAI e será eternamente lembrado por todos nós…”.

Reportagem: Fábia Oliveira/O Dia

