Cantor Péricles é hospitalizado em SP

Meus amigos, me surpreendi com uma infecção urinária e estou me cuidando. Recebi várias mensagens carinhosas, preocupadas comigo. Gostaria de agradecer por cada boa vibração. Estou bem e em breve volto a cantar para vocês, via internet ou pessoalmente claro… em um futuro próximo, se Deus quiser. #Pericles 🙏🏿