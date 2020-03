Cantor Kenny Rogers morre aos 81 anos

O astro da música country americana Kenny Rogers, com uma carreira musical de sucesso que durou seis décadas e incluiu hits como “The Gambler” e “Coward of the county”, morreu na noite de sexta-feira aos 81 anos, anunciou sua família neste sábado (21).

“Rogers partiu em paz, em casa. Ele morreu de causas naturais, cercado por seus entes queridos”, disseram os familiares em comunicado divulgado à imprensa. A família indicou que será organizada uma cerimônia de despedida íntima, sem que esta decisão esteja relacionada “à situação nacional de emergência causada pela pandemia de COVID-19”. Kenny Rogers deixa uma marca indelével na história da música americana e “com musicas que tocaram a vida de milhões de pessoas em todo o mundo”, disse seu representante, Keith Hagan. O cantor, também conhecido mundialmente por hits como “Lucille” ou “Islands in the Stream”, ganhou três prêmios Grammy e vendeu dezenas de milhões de discos em todo o mundo. O álbum “The Gambler”, lançado em 1978, foi um enorme sucesso internacional com vários discos de platina e se tornou sua música mais icônica. Rogers estrelou o filme “The Gambler”, baseado em sua música, e gostava de brincar que não era um bom apostador. “Aprendi há muito tempo que não sou capaz de ganhar dinheiro suficiente para ficar empolgado, mas posso perder o suficiente para ficar deprimido”, disse ele à NPR em 2015. “É por isso que não jogo”. Seu último show foi em Nashville, em outubro de 2017, onde dividiu o palco com sua amiga e colaboradora de longa data Dolly Parton para uma apresentação final de “Islands in the Stream”. Em abril de 2018, ele cancelou as últimas datas de sua turnê de despedida devido a problemas de saúde. “Não quero adiar minha aposentadoria para sempre”, disse Rogers. “Gostei muito da oportunidade de me despedir dos meus fãs nos últimos dois anos”, disse ele, acrescentando que “nunca poderia agradecer adequadamente o incentivo e apoio que me deram ao longo da minha carreira”. Nascido em Houston, Texas, em 1938, filho de um carpinteiro e de uma enfermeira, Rogers iniciou sua carreira no final da década de 1950 e logo entrou no mundo do rockabilly, jazz e outros gêneros que mais tarde o conduziram ao estilo country. Ele rapidamente se tornou uma estrela: seus sucessos alcançaram alista dos mais ouvidos 24 vezes e ganhou seis “Country Music Awards”. Kenny Rogers ficou famoso graças a seus duetos com Dolly Parton e a sua participação em alguns filmes e programas de televisão, como “The Muppet Show”. Suas baladas melodiosas e turnês lotadas o tornaram um artista popular pelo público em geral, que também se rendeu às reinterpretações das canções clássicas de Natal. Casado cinco vezes, ele deixa sua esposa Wanda e cinco filhos, incluindo gêmeos. Por France Presse

