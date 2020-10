Cantor Giovani tem cachês penhorados para quitar dívida milionária

O cantor Giovani, da dupla com Gian, teve os valores de seus cachês e direitos autorais penhorados pela justiça de São Paulo, por conta de uma dívida que, desde 2016, já soma o valor de R$ 1.365.035,66. O débito refere-se à rescisão de um contrato, firmado em 2015, entre o cantor e as empresas DWJ Shows e a Produtora 10, que agenciavam sua carreira.

Segundo consta no processo de nº 1059557-33.2016.8.26.0100, Giovani teria rompido a parceria com as produtoras em fevereiro de 2016, e a rescisão do contrato previa o pagamento imediato do valor de R$ 397.154,19, que não foi realizado pelo cantor. “Várias foram as tentativas das empresas de receberem o crédito de forma amigável, sem qualquer êxito”, afirmam os representantes da DWJ e da Produtora 10.

Em 2017, após o sertanejo ser notificado, as partes firmaram um acordo para quitação da dívida, que já somava R$ 891.857,19. Contudo, as produtoras afirmam que Giovani não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas estipuladas, mesmo com uma extensa agenda de shows pelo Brasil e, segundo consta no processo, “mantendo uma vida extremamente luxuosa e esbanjadora nas redes sociais”, afirmam os advogados das produtoras.

Durante o desenrolar desse longo processo, a defesa de Giovani chegou a argumentar que o sertanejo não possuiria nível escolar para prosseguir com as negociações. “Giovani não detém nível escolar adequado a realizar negociações com profissional cujas qualificações intelectuais se sobrepõe de maneira relevante à sua, na medida em que sequer concluiu o ensino fundamental em sua vida”, afirmou a defesa do cantor.

Mas, não teve jeito, a Justiça determinou a penhora de 30% da participação de Giovani nos ganhos da dupla, incluindo os cachês dos shows e os direitos intelectuais do cantor, entendendo que Giovani “é profissional renomado e nada juntou que comprovasse o comprometimento de sua atividade”.

Procurados pela coluna, os advogados da dupla Gian e Giovani emitiram a seguinte nota: “As partes estão em tratativas avançadas para finalizar o processo, e a minuta de acordo está sendo confeccionada para apresentação ao juízo.”

FONTE: O Dia