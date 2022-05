Cantor de dupla sertaneja morre em acidente no interior de SP

SÃO PAULO, SP — Morreu, neste sábado (7) o músico Luiz Aleksandro Talhari Correia, de 34 anos, nascido em Dourados. Ele formava uma dupla sertaneja com o cantor Conrado Bardi de Jesus Bueno, de 35 anos. O ônibus da dupla tombou na rodovia Régis Bittencout, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. Outras cinco pessoas morreram.

A morte de Aleksandro foi confirmada pelo empresário da dupla, José Carlos Cassuce, por telefone. “Infelizmente é verdade, o Aleksandro morreu, só consigo te falar isso agora. O Conrado tá no hospital, tá bem”, disse rapidamente José Carlos.

Conrado e Aleksandro realizaram um show na cidade de Tijucas do Sul, no Paraná, nesta sexta-feira, e seguiam para São Pedro, em São Paulo, onde teriam outro show. Às 4h55 o sertanejo publicou um último vídeo no Instagram, onde mostrava a rodovia, horas antes do grave acidente.

Pelo menos 19 pessoas estavam dentro do ônibus, o nome das outras cinco vítimas que morreram ainda não foram divulgados, assim como o estado de saúde dos feridos. O acidente aconteceu por volta das 9h30, no km 402, ainda não se sabe o que motivou o tombamento do ônibus.