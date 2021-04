Cantor Agnaldo Timóteo morre vítima da Covid-19

Agnaldo Timóteo morreu, neste sábado (3), vítima de Covid-19. O cantor e compositor, de 84 anos, estava internado no Hospital Casa São Bernardo, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e não resistiu às complicações da doença. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista.

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido e amado Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo não resistiu as complicações decorrentes do covid-19 e faleceu hoje às 10:45 horas. Temos a convicção que Timóteo deu o seu Melhor para vencer essa batalha e a venceu! Agnaldo Timóteo viverá eternamente em nossos corações! A família agradece todo o apoio e profissionalismo da Rede Hospital Casa São Bernardo nessa batalha”, diz o comunicado enviado à imprensa.

No dia 17 de março de 2021, Agnaldo Timóteo foi diagnosticado com a covid-19 — segundo o assessor de imprensa, ele tinha tomado a primeira dose da vacina 15 dias antes de ser infectado.

O artista foi internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) em estado grave, chegou a apresentar uma “pequena melhora” ao longo dos dias em que esteve hospitalizado, mas perdeu a luta para a doença provocada pelo novo coronavírus.

