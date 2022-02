Candidatos têm veículos furtadoos durante concurso da Polícia Militar

Neste domingo (6), candidatos que concorrerem ao Concurso da Polícia Militar e que tinham provas aplicadas na Escola Estadual Ernesto Pinho Filho, localizada na Avenida Samaúma, Conjunto Galileia, na Zona Norte de Manaus, e que estacionaram seus veículos na avenida Passarinho, bem ao lado da escola, tiveram uma triste surpresa ao se dirigirem de volta ao local. Os veículos estavam com as janelas quebradas e os pertences haviam sido furtados.

Uma das vítimas foi o estudante universitário Walter Luis Freitas da Costa, 24, que disse à reportagem do Portal AM News ter ficado atônito com a indesejada surpresa. “Fizemos uma prova cansativa, estressante. Ao deixarmos o local da prova nos deparamos com nosso carro violado. Um grande prejuízo que terei que pagar sozinho”, disse.

Essa modalidade de delito já virou uma prática usual dos meliantes que circulam pela capital amazonense. Na semana passada, por exemplo, crime semelhante ocorreu quando o governador Wilson Lima fazia a entrega de novas viaturas e equipamentos na Avenida Governador José Lindoso – a avenida das Flores, onde inúmeros veículos das emissoras de comunicação que cobriam a cerimônia estiveram os vidros quebrados e pertences roubados. Até agora ninguém foi responsabilizado pelo ocorrido.

Reportagem: Kennedy Lyra