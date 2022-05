Candidatos já podem consultar local de prova do concurso da Semsa

MANAUS — A Prefeitura de Manaus informa que os candidatos inscritos no concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para os cargos de nível médio e médio técnico (Especialista em Saúde), descritos no edital nº 002/2021, com provas agendadas para o próximo domingo, 5/6, já podem consultar o local onde farão o exame.

O subsecretário municipal de Gestão Administrativa e Planejamento, Nagib Salem, destaca que a orientação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame, é que os inscritos acessem o site da instituição, por meio do link https://conhecimento.fgv.br/concursos/semad22/002 e escolham a opção “Consulta ao local de Prova”. A informação será disponibilizada pelo sistema, de modo individual, a partir do CPF do candidato.

As provas, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas em dois turnos. Pela manhã, das 8h às 12h, a prova será apenas para o cargo de AS–Assistente Administrativo (40 horas), que tem 43.006 inscritos. Eles disputam uma das 250 vagas oferecidas.

À tarde, das 14h às 18h, a prova será aplicada para todos os outros cargos de nível médio e médio técnico: Agente Comunitário de Saúde II; Assistente em Administração (30 horas); Auxiliar de Saúde Bucal; Contramestre; Programador de Computador; Técnico em Enfermagem (30h e 40h); Técnico de Manutenção de Equipamento Informática; Técnico em Patologia Clínica (20h e 40h); Técnico em Radiologia Médica; Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Segurança do Trabalho. Para estes cargos, estão inscritos 38.167 candidatos, que disputam 1.409 vagas.

Etapas

O concurso da Semsa está sendo conduzido pela Secretaria Municipal de Administração (Semad) e oferece 2.001 vagas, mais formação de cadastro reserva. As vagas estão previstas em três editais distintos, que foram publicados na edição nº 5.250, do Diário Oficial do Município (DOM), do dia 27 de dezembro de 2021.

As provas objetivas para preenchimento das 124 vagas de nível superior (Especialista em Saúde – Médico), descritas no edital nº 001/2021, e para as 55 vagas de nível médio (Assistente em Saúde -Condutor de Ambulância e Condutor de Motolância), descritas no edital nº 003/2021, já foram realizadas. A lista de aprovados para os cargos do primeiro edital já foi divulgada e a convocação para a posse deve ser feita ainda no mês de junho. Já os aprovados para os cargos do terceiro edital ainda não foram divulgados.

O edital n° 002/2021, que oferece 1.822, teve as provas para os cargos de nível superior (Especialista em Saúde) e de nível fundamental (Assistente em Saúde) realizadas no dia 1º/5 e terá as de nível médio e médio técnico (Especialista em Saúde) aplicadas neste dia 5, encerrando a etapa de provas objetivas escritas do concurso.

O subsecretário Nagib Salem orienta que os candidatos leiam com atenção o cartão de confirmação de inscrição, observando o horário e o local de prova. Ele também alerta para a necessidade de leitura das orientações do edital, inclusive horário de fechamento dos portões e itens permitidos e proibidos no local de prova.

O resultado final do concurso, para os editais nº 002/202 e nº 003/2021, está previsto para o dia 27/6 e a convocação dos aprovados será imediata, após o cumprimento de todos os prazos regulamentares.