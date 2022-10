Candidatos do concurso público do Corpo de Bombeiros iniciam Teste de Aptidão Física

MANAUS — A fase de Teste de Aptidão Física (TAF) iniciou nesta quarta-feira (26/10) para os candidatos do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). As avaliações prosseguem até o dia 11 de novembro deste ano, na Vila Olímpica de Manaus, na avenida Pedro Teixeira, 1.271, bairro Dom Pedro, zona oeste de Manaus.

O exame de Aptidão Física terá caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. O comandante-Geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz, acompanhou o primeiro dia de avaliações físicas e assinalou que não haverá segunda chamada para o TAF.

“Conforme o edital, não haverá segunda chamada para o Teste de Aptidão Física, sendo automaticamente eliminado do concurso público o candidato convocado que não comparecer”, explicou o comandante, acrescentando a ressalva prevista no certame para mulheres grávidas e puérperas, que poderão realizar o exame após o período gestacional.

Os candidatos convocados nas datas e horários marcados deverão comparecer com antecedência de 60 minutos para o início do exame, atentando-se aos horários destinados à abertura e ao fechamento do portão. O acesso ao recinto será restrito aos candidatos de cada horário e dar-se-á pelo chamamento do fiscal.

Para a realização do TAF, o candidato deverá comparecer no dia, horário e local previamente designados, portando documento de identificação original com foto e atestado médico específico, devendo ainda se apresentar com trajes adequados, como camiseta T-shirt ou sem manga (sem desenhos ou inscrições), calção (masculino) e short ou legging (feminino) e tênis. Não será permitido o uso de top para realizar os exercícios.

O atestado médico deverá ter data de emissão de no máximo 15 dias antes da data de realização do exame e conter, expressamente, a informação de que o candidato está apto a realizar os exercícios previstos no Edital. O atestado médico deverá ser original, redigido em letra legível, com citação do nome por extenso do candidato, carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão

O candidato que deixar de apresentar o atestado médico ou apresentá-lo em desconformidade com o modelo constante no Edital não poderá ser submetido ao exame, sendo automaticamente eliminado do concurso.

O Exame de Aptidão Física está sendo organizado em grupos separados por gêneros – masculino e feminino, a critério da banca examinadora, e não obedecerá, necessariamente, a ordem de classificação após prova objetiva e discursiva.

Avaliação

O TAF será realizado em uma única fase, contemplando dois dias. No primeiro dia, será realizado o exame de flexão de braços, abdominal e corrida. No segundo dia, será realizado o exame de natação.

Os candidatos terão duas tentativas de realizar os exames de flexão de braços e abdominal e apenas uma tentativa para realizar o exame da corrida de 12 minutos (2.400 para homens e 2.000 metros para mulheres) e o de natação (25 metros), sem tempo.