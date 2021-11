Candidatos da região Norte devem prestar atenção ao fuso horário para não ficarem fora do Enem

Os estudantes que se vão fazer a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) neste domingo (21) devem ficar atentos ao fuso horário, em especial aqueles que moram na região Norte do país. O MEC (Ministério da Educação) usa como base o horário de Brasília para a abertura e fechamento dos portões.

Neste domingo (21), quando será aplicada a primeira prova, os portões serão abertos ao meio-dia e fecham às 13h. A prova começa pontualmente às 13h30. Os candidatos terão 5h30 para responder a 90 questões de múltipla escolha e escrever uma dissertação. A partir das 13h30 é possível deixar o local de prova, mas só pode sair com o caderno de questões após às 18h30. A primeira etapa do Enem chega ao fim às 19h. Sempre seguindo o fuso horário de Brasília.

Para o participantes do Acre, Amazonas e Fernando de Noronha, os portões abrem, respectivamente, às 10h, 11h e 13h.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela aplicação do exame, orienta que os candidatos cheguem com antecedência ao local do exame e levem o cartão de confirmação.

No segundo domingo (28), a prova terá um tempo menor de duração e os participantes têm de deixar o local de prova até às 18h30.

fonte: R7

