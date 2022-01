Canal de atendimento oferece serviços para profissionais da Cultura

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, oferece suporte para a classe artística por meio do Canal de Atendimento, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Entre os serviços oferecidos estão esclarecimentos sobre iniciativas que contemplam artistas, produtores culturais e profissionais que compõem a cadeia produtiva do estado, além de encaminhamentos para escuta, orientação e assistência psicossocial, atendimento psicológico e articulação de parcerias com órgãos do Estado para atender às principais demandas apresentadas.

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, são disponibilizados canais conforme a diversidade de perfis do público da pasta.

“O atendimento é realizado por telefone, e-mail e pode ser feito ainda pelas redes sociais, para tornar tudo ainda mais acessível”, afirma o titular da pasta. “Também oferecemos informações e serviços no Portal da Cultura”.

A linha direta com a pasta funciona por meio dos contatos (92) 3232-3898, 99177-6442 (Whatsapp), 98414-6251 e 99158-2802, além do e-mail atendimento@cultura.am.gov.br. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa está no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter (@culturadoam), no aplicativo Cultura.AM e no cultura.am.gov.br.

*Com informações da assessoria