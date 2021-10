Canadense despertou após meteorito cair sobre o travesseiro dela

Uma moradora da cidade de Golden, no Canadá, foi acordada com um estrondo no telhado e destroços no rosto. Ao acender a luz do quarto, o motivo da bagunça repousava sobre o travesseiro dela: um meteorito.

A princípio, Ruth Hamilton, como a mulher se identifica, não tinha ideia do que era a pedra invasora ou o que fazer com ela. Sendo assim, acionou o serviço de emergência local. “Não conseguia descobrir o que tinha acontecido”, disse Ruth em entrevista ao site de notícias Victoria News.

Os policias que atenderam à ocorrência checaram com funcionários de uma rodovia próxima se alguma detonação na via tinha ocorrido naquele período. Como a resposta foi negativa e eles estavam cientes de relatos a respeito de bolas de fogo sobre um lago da região, os agentes concluíram que a rocha na cama de Ruth era proveniente do espaço.

“Pensei que alguém tinha pulado ou era uma arma ou algo assim”, relembra a moradora; “é quase um alívio quando percebemos que só poderia ter caído do céu.”

Apesar do pensamento positivo, a experiência deu uma nova perspectiva a Ruth: “A única coisa que posso pensar em dizer é que a vida é preciosa e pode desaparecer a qualquer momento, mesmo quando você pensa que está seguro e protegido em sua cama.”

O incidente não causou nenhuma lesão à moradora, que pretende preservar o meteorito após os netos terem ficados fascinados com ele. No entanto, estudos astronômicos ainda não farão parte dos planos dela: “Isso é o suficiente para uma vida inteira, eu acho.”

