Canadá destrói quatro vezes mais florestas do que o Brasil

Os incêndios que destroem as florestas no leste do Canadá dizimaram uma área quase quatro vezes maior que todo o desmatamento da Amazônia no ano passado. Tudo sem um único pio de ativistas sobre o país do premiê marqueteiro Justin Trudeau, que preferem fazer do Brasil a “Geni”. Foram destruídos, lá, quase 40 mil km quadrados de matas. Em 2022, último ano de Bolsonaro, alvo de tipos como Leonardo DiCaprio e outros eco-chatos, a região amazônica perdeu 10,7 mil km quadrados.

Empate próximo

A área total desmatada na Amazônia nos quatro anos de Bolsonaro (44 mil km2) é quase igual à área destruída pelo Canadá em alguns dias.

Exemplos distintos

Efeito direto das queimadas no Canadá, o monóxido de carbono é tóxico. O Brasil reduz emissão de gases poluentes há mais de uma década.

Canadá poluente

Antes das queimadas deste ano, o Canadá já respondia por 1,5% das emissões de gases poluentes; volume quase 20% maior que o Brasil.

Brasil melhor

O Brasil reduz a emissão de gases poluentes e responde por só 1,3% da poluição mundial, diz o Centro de Pesquisa Conjunta da União Europeia.