Campus Party Transire Amazônia é adiado

A organização da Campus Party e o Grupo Transire, parceira oficial da Campus Party Transire Amazônia, prevista para acontecer entre 18 e 22 de março, comunicam oficialmente o adiamento do festival.

A medida foi tomada em razão do agravamento da situação provocada pelo Coronavírus, que inclusive tem provocado decisões similares em eventos de grande porte em todo o mundo. A organização tentou até o último momento manter a realização do evento, por entender a importância da magnitude da Campus Party em Manaus e de seu impacto social. Porém, com o anúncio da pandemia realizado ontem pela OMS, a organização decidiu por bem adiar a realização do festival, levando em consideração sobretudo o momento de precaução e a preservação do bem-estar da sociedade.

Em breve, a organização dará orientações de como os campuseiros que já adquiriram o ingresso devem proceder.

A organização espera, também, comunicar oficialmente, em breve, as novas datas para a realização da edição do festival no estado do Amazonas.

