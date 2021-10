Campeonato Brasileiro volta a ter jogos com público

Depois de quase dois anos, os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro voltam a receber público nos estádios neste sábado (2) e neste domingo (3).

Isso será possível depois que o Conselho Técnico de clubes da Série A definiu, em conjunto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na terça-feira (28), os detalhes sobre sobre o retorno do público.

A volta dos torcedores foi acolhida por 18 dos 20 clubes da primeira divisão. O Athletico-PR foi o único a se manifestar contra a decisão. O Flamengo, por sua vez, não participou do encontro

A última vez que o Brasileirão foi disputado com a presença de torcedores foi no dia 8 de dezembro de 2019, na 38ª e última rodada daquela edição do campeonato. Já a edição de 2020, jogada entre agosto de 2020 e fevereiro deste ano 2021, foi toda disputada em estádios sem público em razão da pandemia.

Os primeiros jogos com torcida estão marcados para as 17h deste sábado (2): Cuiabá x América-MG e Fortaleza x Atlético-GO. Veja a lista de partidas abaixo.

Decisão depende de regras estaduais

O retorno ainda é parcial. Apesar da liberação por parte da CBF, os governos estaduais de São Paulo e da Bahia não autorizaram a volta imediata dos torcedores às arenas.

Ficou decidido, portanto, que as partidas das equipes localizadas em ambos os estados seriam adiadas ou aconteceriam sem a participação de público, ficando a cargo das equipes decidirem.

Clubes paulistas decidiram não remanejar os jogos para outras datas. Dessa forma, os confrontos entre Palmeiras e Juventude, e Bragantino contra Corinthians – válidos pela 23ª rodada –, ocorrem sem público.

Mas o Santos pediu o adiamento de seu jogo contra o Fluminense, que estava marcado para domingo (3). No Nordeste, o Bahia pediu a remarcação do confronto deste sábado (2) contra o Ceará.

De acordo com a CBF, se houver necessidade em função de alterações nas decisões dos governos estaduais, os clubes voltarão a se reunir para discutir a situação antes da rodada 26.

Veja como ficou a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro:

Cuiabá x América-MG, sábado (2), às 17h

Fortaleza x Atlético-GO, sábado (2), às 17h

Bragantino x Corinthians – sem público — sábado (2), às 19h

— sábado (2), às 19h Atlético-MG x Internacional — sábado — sábado (2), às 21h

Flamengo x Athletico-PR — domingo (3), às 16h

Chapecoense x São Paulo — domingo (3), às 16h

Palmeiras x Juventude – sem público — domingo (3), às 18h15

— domingo (3), às 18h15 Grêmio x Sport — domingo (3), às 20h30

Bahia x Ceará – adiado para 27/10



Santos x Fluminense – adiado para 27/10

*Com informações da Agência Brasil

