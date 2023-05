Campeões do Pólo III e recordista brasileiro no lançamento de dardo serão homenageados em Parintins

Na próxima segunda-feira (15) os atletas parintinenses campeões dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs) – Pólo III e o recordista brasileiro no lançamento de dardo, Pedro Henrique Nunes, serão homenageados em Parintins com uma grande carreata. A homenagem será comandada pelo prefeito Bi Garcia.

A carreata terá início na Praça de São Benedito, a partir das 7h30, percorrendo a avenida Amazonas, ruas João Meireles, Benjamin da Silva, Boulevard 14 de Maio, João Melo e encerrando na catedral de Nossa Senhora do Carmo. Estudantes de escolas municipais e estaduais participarão do ato.

Para o prefeito Bi Garcia, os atletas parintinenses que serão homenageados merecem todo o reconhecimento pelas conquistas alcançadas e por engrandecerem o nome do município no cenário esportivo.

“Faremos uma grande carreata. Nossos atletas campeões no Pólo e nosso recordista brasileiro Pedro Henrique nos enchem de orgulho. Nada mais justo do que promover esse evento que é uma linda forma de festejar essas conquistas que engrandecem Parintins no cenário esportivo nacional e estadual”, exalta Bi Garcia.

*Com informações da assessoria