Campanha Vacine Já aplica mais de 2 mil doses contra a Covid-19 em supermercados de Manaus

Durante a campanha de vacinação contra a Covid-19, em supermercados de Manaus, encerrada neste sábado (14/01), foram aplicadas 2.350 doses de vacina. A ação conjunta Vacine Já foi uma realização entre a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus) e a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). Também participaram a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus) e o Grupo DB.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, avaliou a estratégia como exitosa em busca do avanço da vacinação contra a Covid-19. “Essa é mais uma ação extra muro que buscou alcançar, principalmente, aqueles com atraso no esquema vacinal e assim ampliar a cobertura vacinal na capital”, disse.

A estudante, Vitória Lofiego, 18, tomou a 3ª dose contra a Covid-19 em um supermercado na zona Oeste da capital. “Achei excelente a iniciativa, porque além do supermercado ser perto da minha casa, foi rápido e prático o atendimento”, avaliou.

Quem também gostou da iniciativa foi a autônoma Fernanda Bezerra, 25, que conseguiu atualizar o esquema vacinal. “Além das compras do mês, eu aproveitei para tomar a minha dose de reforço”, comentou Fernanda, que se vacinou em um supermercado da zona central.

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 8.599.863 doses foram aplicadas em todo o estado até este sábado (14/01), sendo 3.358.265 de primeira dose, 2.842.852 de segunda dose, 75.313 com dose única, 1.682.192 de 1ª dose de reforço, 638.876 de 2ª dose de reforço e 2.365 de dose adicional para os imunossuprimidos.