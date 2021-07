Campanha ‘Sorriso Levado a Sério’ da Prefeitura de Autazes chega a aldeia Murutinga

Moradores da Aldeia do Murutinga, no município de Autazes (a 108 km de Manaus), receberam nesta semana os serviços oferecidos pela Campanha Sorriso Levado a Sério, realizada pela prefeitura.

Na oportunidade, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e a equipe do Saúde Bucal distribuíram mais de 150 próteses dentárias aos comunitários, além do acompanhamento e orientação aos pacientes.

De acordo com o prefeito Anderson Cavalcante (PSC), o objetivo da campanha é oferecer qualidade de vida e bem-estar à população, principalmente às pessoas mais carentes que vivem nas comunidades.

“Essa gestão é voltada para as pessoas, para melhorar a qualidade de vida delas. Nós sabemos o quanto um sorriso eleva a autoestima e pode mudar a vida das pessoas e nós queremos ver as pessoas felizes”, disse.

O prefeito agradeceu e enalteceu, ainda, o trabalho das equipes da secretaria de saúde e do programa. “As pessoas aqui na comunidade (do Murutinga), receberam todo o acompanhamento necessário das equipes de saúde bucal do município. ”, destacou o prefeito.

A Campanha

São 13 profissionais distribuídos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Ao todo, o programa já beneficiou mais de 500 pessoas, na Zona Urbana e Rural de Autazes.

Andreson Cavalcante reforçou o compromisso da prefeitura e da campanha para melhorar cada vez mais a vida o povo de Autazes.

“Os pacientes que participam da campanha vão resgatar o prazer de sorrir, de se alimentar e ter uma vida confortável. Para nossa gestão, não existe nada melhor do que devolver o sorriso a nossa gente”, comemorou.

