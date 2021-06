Campanha Nota Fiscal Amazonense realiza sorteio mensal

A campanha de cidadania do Governo do Amazonas, Nota Fiscal Amazonense (NFA), organizada pela Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz/AM) realizou, na manhã desta quarta-feira (16/06), o 61º sorteio mensal referente ao mês de maio.

Concorreram 243.253 pessoas que se cadastraram no site da campanha, https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br/ e pediram o CPF na nota em suas compras entre os dias 1º e 31 de maio. Foram gerados 4.797.905 bilhetes eletrônicos a partir de R$ 50 em compras com o registro do CPF. No mês de maio, a Secretaria de Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) registrou um total de 1.449.123 notas fiscais apuradas com o CPF, que juntas totalizaram R$ 453.743.903,87.

Além dos sorteados, entidades sociais também são beneficiadas com prêmios que correspondem a 40% do valor ganho pela pessoa física. Atualmente, 113 instituições sociais participam da NFA e podem ser ‘apadrinhadas’ pelos concorrentes no ato de cadastramento virtual.

Ganhadores

Ganharam R$ 5 mil Helena Gomes Marialva, Gabriel dos Santos Silva, Rosiane Cardoso de Souza, Samara da Silva Marinho, Erivaldo Gomes da Silva Junior, Deborah Montenegro Mendonça e Irleida da Silva Serzedelo. Foram sorteados com R$ 10 mil Lidiane Avelino Albuquerque e Wilson Cordeiro de Carvalho. A grande vencedora foi Maria Celeste Guimarães Macedo, que ganhou R$ 20 mil.

As entidades sociais que ganharam R$ 2 mil foram a Cáritas Arquidiocesana de Manaus e o Abrigo Moacyr Alves. A Casa da Criança, apadrinhada por dois ganhadores, receberá R$ 4 mil. O Lar das Marias, apadrinhado por três ganhadores, receberá R$ 6 mil. A Casa Vhida, apadrinhada por três ganhadores, e o Lar Batista Janell Doyle, indicado pela grande vencedora Maria Celeste, receberão R$ 8 mil cada.

Campanha

Além do sorteio mensal, existem também os sorteios diários e anuais. Nos diários, são sorteados todos os dias seis prêmios de R$ 200 e um de R$ 1 mil. Concorrem de forma automática aqueles que colocam CPF na nota nas compras feitas diariamente. Já os anuais são feitos na virada de cada ano, sendo sorteados todos os bilhetes gerados no ano anterior. São seis prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 50 mil para pessoas físicas. As entidades sociais também participam destas premiações.

Para participar dos sorteios futuros, basta acessar o site da campanha e se inscrever. Depois disso, passar a colocar o CPF em todas as compras que fizer. Assim, além de ajudar o Estado a combater a sonegação de impostos, poderá também concorrer a prêmios diários, mensais e especiais (anuais).

O coordenador da campanha, auditor fiscal Augusto Bernardo Cecílio, salientou a importância da atualização dos dados cadastrais. “No ato do cadastramento, o participante deve informar o celular, o e-mail e a conta bancária. Em muitos casos, a Sefaz não pode efetivar o crédito porque a conta não existe mais e não conseguimos sequer informá-lo porque o número registrado do celular não atende e a pessoa não responde aos e-mails. Regularmente, o participante deve visitar o site da campanha para atualizar seus dados e obter informações importantes”, explicou o coordenador.

Além dos contatos telefônicos e por e-mail, a Sefaz/AM utiliza as mídias sociais para localizar os ganhadores. Os sorteados têm o prazo de 90 dias, após o sorteio, para reclamar o prêmio.

