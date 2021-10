Campanha do Manauara Shopping vai distribuir livros infantis para instituições sociais

Para estimular o hábito da leitura entre as crianças, o Manauara Shopping promove a campanha “Leitura Para Todos”, com distribuição de livros infantis para instituições sociais e criação de um espaço para leitura no mall. O projeto foi idealizado pela Aliansce Sonae, líder nacional no setor de shopping centers e administradora do Manauara Shopping, e tem parceria com o Instituto da Criança, responsável pela seleção das instituições que vão receber as doações de livros.

Na primeira etapa do projeto, durante o mês de outubro, serão doados exemplares do livro Fubá, indicado para crianças de 1 a 7 anos, da autora Tatiana Kauss. A obra estimula o contato das crianças com a natureza e com os animais. Os livros serão distribuídos para instituições que realizam trabalhos com crianças em situações vulneráveis. A ação contemplará o Lar Batista Janell Doyle, o Abrigo Moacyr Alves, a Casa Mamãe Margarida, o Grupo de Assistência à Criança com Câncer, o Instituto Ágape Manaus e o Instituto Autismo no Amazonas, entre outras.

Na segunda etapa do projeto, no mês de dezembro, serão distribuídas unidades do livro Fura Bolo, que faz um convite para a realização de experiências familiares na cozinha. A publicação também é assinada por Tatiana Kauss.

Contação de estórias

Ainda como parte da programação do mês dedicado aos pequenos, o Manauara Shopping disponibiliza o acesso de crianças de 4 a 12 anos à mini biblioteca itinerante, que ficará no piso Tucumã, próximo à loja TIM.

Lá, além de manusear diversos exemplares a vontade, os visitantes também participarão de sessões de ‘Contação de estórias’, que acontecem em duas sessões, às 16h30 e às 20h30. A iniciativa visa despertar o gosto pela leitura assim como desenvolver a imaginação. O espaço tem acesso gratuito e ficará aberto até o dia 12 de outubro, no horário de funcionamento do shopping.

Escritora

Tatiana Kauss é coautora dos livros Folclore e Cultura Popular, da Coleção Vivenciar (DCL/2011). Colaborou com a obra Da África e Sobre a África – Textos de Lá e de Cá (Cortez Editora/2012). Em 2016, terminou a pós-graduação de Formação do Escritor, na PUC-Rio, lançou o coletivo de contos e poemas Despedaços e seu primeiro livro infantil Caderno de Tereza. Em 2017, foi coautora do livro Haicontos de Fadas, com o grupo Letra Falante (Bambolê).

Em 2018, lançou o canal ‘Histórias da Tati’ com animações de seus textos. Nos últimos anos vem publicando uma série de livros impressos: O Lápis e o Menino (e a versão O Lápis e a Menina), Um diário quase em branco, Fubá!, Entre Cores e Olhares e Fura-bolo. Participou, como autora e encadernadora, dos livretos coletivos Conta-Contos e Nuvem.

