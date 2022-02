Campanha de vacinação reforça imunização de crianças neste sábado (12)

A campanha de vacinação contra a Covid-19 terá uma intensificação neste sábado, 12/2, para alcançar o público de 5 a 11 anos de idade. A ação, coordenada pela Prefeitura de Manaus, tem por objetivo assegurar o retorno das crianças às aulas, na próxima segunda-feira, 14, já com a proteção contra o novo coronavírus iniciada. A mobilização teve início na última quarta-feira, 9, inclusive na zona rural da cidade e envolve as secretarias municipais de Saúde (Semsa) e de Educação (Semed), com a parceria da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc).

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, pede que os pais que ainda não levaram os filhos de 5 a 11 anos para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 que procurem os pontos de vacinação. “Estamos fazendo a parte que cabe ao poder público, que é oferecer a vacina e facilitar o acesso aos locais de vacinação. Faremos busca ativa neste sábado, teremos transporte escolar para levar as crianças aos pontos exclusivos. Em dois dias e meio vacinamos mais de 12 mil crianças. Até agora, temos 61 mil já com o esquema vacinal iniciado. Esperamos que os papais e mamães compareçam em massa para garantir a proteção de seus filhos”, sugere.

De acordo com a estimativa do Ministério da Saúde, em Manaus, são 260 mil crianças nessa faixa etária. A meta da campanha é alcançar 90% deste total, o equivalente a 234 mil crianças. Para a intensificação iniciada no dia 9, a Semsa espera vacinar 20 mil crianças até este sábado.

Serão 17 locais específicos para atender a essa faixa etária, dentro do que estabeleceu a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a vacinação do público infantil. A Semsa terá, além dos cinco pontos estratégicos, cinco escolas municipais na zona urbana e duas no Distrito de Saúde Rural. A Seduc vai disponibilizar cinco unidades de ensino da rede estadual que funcionarão como pontos para vacinar a criançada.

Para a vacinação do público de 12 anos e mais, a Semsa terá 10 pontos, sendo dois estratégicos (Shopping Phelippe Daou, das 10h às 16h; e Sambódromo, das 9h às 16h) e oito unidades de saúde, que atenderão das 8h às 12h deste sábado. A lista com os endereços pode ser consultada no site da secretaria, por meio do link https://semsa.manaus.am.gov.br, e nas redes sociais Instagram (@semsamanaus) e Facebook (Semsa Manaus).

Pontos de vacinação para o público de 5 a 11 anos neste sábado:

Zona Norte

Escola municipal Engenheiro João Alberto Menezes Braga – Rua Duartina, s/nº – Monte Sinai;

Escola municipal São Benedito – Rua Nossa Senhora de Fátima, s/nº – Cidade de Deus;

Escola estadual Ruy Alencar – Avenida Margarita, s/nº – Nova Cidade;

CETI Dariana Zuleica Correa Lopes – Rua Grajaúna, s/nº – Viver Melhor – Lago Azul;

Shopping Via Norte – Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, nº 3.760 – Monte das Oliveiras

Zona Sul

Studio 5 Centro de Convenções – Avenida Rodrigo Otávio, nº 3.555 – Distrito Industrial;

Parque Cidade da Criança – Rua Castro Alves, nº 100 – Aleixo

Zona Leste

Escola municipal Antonina Borges de Sá – Avenida Penetração, nº 5 – São José II;

Escola municipal Frei Mário Monacelli de Grello – Rua Ninópolis (antiga Rua São Francisco), nº 4, Colônia Antônio Aleixo;

E.E.T.I. Irmã Gabrielle Cogels – Rua Barroso, s/nº Puraquequara;

E.E.T.I Elisa Bessa Freire – Rua Itaúba, s/nº – Jorge Teixeira IV;

SESI – Clube do Trabalhador (Pedestre) – Avenida Cosme Ferreira, nº 7.399 – São José Operário

Zona Oeste

Escola municipal Manuel Ferraz de Campos Sales – Rua Jacamim, nº 01 – Comunidade Campos Sales – Tarumã;

Escola Estadual Antônio Encarnação Filho – Avenida Desembargador João Machado, nº 211 – Lírio do Vale;

Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou – Avenida Brasil, s/nº – Santo Antônio

Zona rural

Escola municipal Divino Espirito Santo – Comunidade Bela Vista do Jaraqui – Calha do Rio Negro;

Escola municipal Nossa Senhora de Nazaré – Assentamento Nazaré – Calha do Rio Amazonas

░░░ Semcom ░░░