Campanha de vacinação continua na segunda-feira com 39 pontos

A Prefeitura de Manaus terá 39 pontos distribuídos pela cidade para a vacinação contra a Covid-19, na próxima segunda-feira, 20. Estarão atendendo com primeira e segunda doses e a dose de reforço, os cinco pontos estratégicos, 30 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), duas clínicas da família e duas policlínicas. O horário de funcionamento será das 9h às 16h e os endereços estarão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19 e nos perfis oficiais da secretaria: Semsa Manaus, no Facebook, e @semsamanaus, no Instagram.

Em dois dias de vacinação, sexta-feira, 17, e sábado, 18/9, a campanha de imunização contra a Covid-19, coordenada pela Semsa, registrou 76.120 aplicações, entre primeira, segunda e terceira doses. Com isso, Manaus conta com 85% da população vacinável já com a primeira dose e 45% desse público com o esquema vacinal completo.

“São números muito significativos. Estamos perto de ter a metade da população que está dentro dos critérios para receber a imunização, com as duas doses. Agora, nossos idosos acima de 70 anos estão recebendo o reforço necessário, para que tenham a proteção. Nossos adolescentes voltaram a ser vacinados. Precisamos que todos estejam protegidos, para que nossa cidade possa retomar sua rotina normal, sem o risco de mais mortes por essa doença”, avaliou o prefeito David Almeida, ao acompanhar o encerramento da vacinação neste sábado.

Marca

O “Vacinômetro” da prefeitura indica que em oito meses de campanha foram aplicadas 2.329.188 doses, sendo 1.520.682 primeiras doses. O número de segundas doses é de 783.073 e as terceiras doses são 391. As doses únicas do imunizante Janssen foram aplicadas em 25.041 pessoas.

“Nossa população tem comparecido aos pontos de vacinação e temos registrado um avanço no número de pessoas, que têm buscado concluir o esquema vacinal. Isso é muito importante, porque precisamos seguir o que orientam os laboratórios fabricantes. Apenas com o esquema completo, os imunizantes poderão oferecer a eficácia esperada. Nossas equipes estão a postos, para receber quem ainda não tomou a primeira dose, quem deve tomar a segunda e agora, a terceira, de reforço para os idosos”, destacou a secretária da Semsa, Shádia Fraxe.

Plataforma

Para facilitar o acesso a informações sobre a vacinação, a Semsa disponibiliza a plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br). Por meio dela é possível registrar previamente os dados necessários para receber a primeira dose e também para acompanhar os intervalos para a segunda dose.

Documentação

Para receber a primeira dose, os adolescentes de 12 a 17 anos devem estar, obrigatoriamente, acompanhados do pai ou mãe, ou de uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar declaração de responsabilidade, o que poderá ser feito no verso da cópia do comprovante de residência, a ser apresentado juntamente com um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). O público a partir de 18 anos precisa levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

Para a segunda dose, basta apresentar a identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. No caso de perda ou extravio da carteirinha, a comprovação da primeira poderá ser feita pelo aplicativo ConecteSUS, disponível para instalação no celular.

‘Filômetro’

Antes de se dirigir a um ponto de vacinação, a Semsa orienta que seja feita uma consulta ao “Filômetro” (bit.ly/filometrovacina), ferramenta que indica a movimentação nos locais de vacinação. Dessa forma, é possível optar por um ponto que não tenha muita demanda.

