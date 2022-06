Campanha arrecada mais de 3 mil absorventes para mulheres em vulnerabilidade social

MANAUS — Com o intuito atender mães em situação de vulnerabilidade social da cidade de Manaus, o Mirage Park arrecadou 3.500 absorventes em ação solidária realizado durante todo o mês de maio. A iniciativa foi uma parceria com o Rotaract Club de Manaus Distrito Industrial e beneficiará mulheres da Maternidade Cidade Nova Nariza Daou, localizada na zona norte, que apresentam quadro de ‘lóquio’.

Por dia, cerca de 45 mães recebem alta na Maternidade Nariza Daou uma das maiores maternidades do Estado do Amazonas. E a campanha tem como foco ajudar as mulheres que sofrem com um sangramento pós-parto que dura em média 7 a 10 dias.

O arrecadado será repassado à ‘Ação Madre’, que atende mães com a doação de absorventes noturnos, diurnos e sabonetes íntimo, por meio de um kit chamado “Kit Rosa”.

“Ficamos felizes com o resultado que tivemos e com o engajamento social dos nossos clientes. Esperamos que o arrecadado possa ajudar muitas mães que vivem em vulnerabilidade social”, frisou Conceição de Fátima, diretora do Mirage Park em Manaus.

Os clientes participaram da Campanha ‘Terça Solidária’ trocando 2 pacotes de absorventes por 1 passaporte, tendo o direito de brincar em todos os brinquedos do Mirage Park.

Fonte: Ascom